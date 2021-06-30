Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.2930,43BIST TEKSTİL, DERİ905-0,45BIST FİN.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.293
|0,43
|BIST TEKSTİL, DERİ
|905
|-0,45
|BIST FİN. KİR. FAKTORİNG
|943
|-0,48
|BIST HOLD. VE YAT.
|1.130
|-0,33
|BIST GAYRİMENKUL Y.O.
|552
|0,49
|BIST MEN. KIYM. Y. O.
|1.082
|-1,69
|BIST ARACI KURUMLAR ENDEKSİ
|5.035
|1,29
|BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ
|1.049
|0,26
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10 END.
|1.641
|-0,44
|BIST SINAİ
|2.432
|-0,32
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.876
|0,53
|BIST TEKSTIL, DERİ
|905
|-0,45
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.421
|-0,37
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.864
|-0,50
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.678
|-0,56
|BIST METAL ANA
|5.055
|-0,51
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.419
|-0,27
|BIST MADENCİLİK
|1.578
|-0,09
|BIST HİZMETLER
|1.119
|-0,08
|BIST ELEKTRİK
|76
|0,58
|BIST ULAŞTIRMA
|1.776
|0,30
|BIST TURİZM
|336
|2,63
|BIST TİCARET
|3.054
|0,14
|BIST İLETİŞİM
|401
|-1,25
|BIST SPOR
|1.094
|-0,27
|BIST İNŞAAT
|1.707
|0,17
|BIST MALİ
|1.294
|0,05
|BIST BANKA
|1.203
|0,28
|BIST SİGORTA
|5.148
|-0,16
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|943
|-0,48
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.130
|-0,33
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|552
|0,49
|BIST TEKNOLOJİ
|1.767
|-0,93
|BIST BİLİŞİM
|819
|-0,65
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.082
|-1,69
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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