Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.2270,02BIST TEKSTİL, DERİ886-2,08BIST FİN.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.227
|0,02
|BIST TEKSTİL, DERİ
|886
|-2,08
|BIST FİN. KİR. FAKTORİNG
|937
|-1,68
|BIST HOLD. VE YAT.
|1.122
|-1,35
|BIST GAYRİMENKUL Y.O.
|544
|-1,72
|BIST MEN. KIYM. Y. O.
|1.094
|-3,01
|BIST ARACI KURUMLAR ENDEKSİ
|4.865
|-0,99
|BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ
|1.040
|-0,34
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10 END.
|1.628
|-1,61
|BIST SINAİ
|2.403
|-1,31
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.858
|-1,00
|BIST TEKSTIL, DERİ
|886
|-2,08
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.406
|-2,77
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.850
|-1,43
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.662
|-1,76
|BIST METAL ANA
|4.970
|-1,32
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.380
|-0,93
|BIST MADENCİLİK
|1.549
|-1,61
|BIST HİZMETLER
|1.110
|-1,42
|BIST ELEKTRİK
|74
|-1,65
|BIST ULAŞTIRMA
|1.769
|-3,16
|BIST TURİZM
|326
|-3,22
|BIST TİCARET
|3.016
|0,09
|BIST İLETİŞİM
|406
|-3,05
|BIST SPOR
|1.072
|-0,02
|BIST İNŞAAT
|1.689
|-0,12
|BIST MALİ
|1.282
|-1,02
|BIST BANKA
|1.191
|-0,42
|BIST SİGORTA
|5.128
|-1,15
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|937
|-1,68
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.122
|-1,35
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|544
|-1,72
|BIST TEKNOLOJİ
|1.762
|-0,93
|BIST BİLİŞİM
|817
|-1,13
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.094
|-3,01
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500