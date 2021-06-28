Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.242-0,23BIST TEKSTİL, DERİ913-0,82BIST FİN.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.242
|-0,23
|BIST TEKSTİL, DERİ
|913
|-0,82
|BIST FİN. KİR. FAKTORİNG
|975
|0,28
|BIST HOLD. VE YAT.
|1.149
|-0,81
|BIST GAYRİMENKUL Y.O.
|563
|-1,36
|BIST MEN. KIYM. Y. O.
|1.166
|0,12
|BIST ARACI KURUMLAR ENDEKSİ
|4.964
|-2,24
|BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ
|1.055
|0,22
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10 END.
|1.674
|-0,86
|BIST SINAİ
|2.456
|-0,45
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.897
|-0,16
|BIST TEKSTIL, DERİ
|913
|-0,82
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.462
|-1,24
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.896
|-0,64
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.716
|-0,68
|BIST METAL ANA
|5.065
|0,20
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.432
|-0,98
|BIST MADENCİLİK
|1.606
|-0,67
|BIST HİZMETLER
|1.135
|-0,45
|BIST ELEKTRİK
|76
|-1,16
|BIST ULAŞTIRMA
|1.860
|-1,66
|BIST TURİZM
|342
|-1,83
|BIST TİCARET
|3.025
|-0,04
|BIST İLETİŞİM
|419
|-0,01
|BIST SPOR
|1.095
|-2,02
|BIST İNŞAAT
|1.698
|1,20
|BIST MALİ
|1.309
|-0,51
|BIST BANKA
|1.209
|0,25
|BIST SİGORTA
|5.191
|-0,57
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|975
|0,28
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.149
|-0,81
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|563
|-1,36
|BIST TEKNOLOJİ
|1.787
|-1,01
|BIST BİLİŞİM
|831
|-1,44
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.166
|0,12
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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