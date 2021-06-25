Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.226-0,02BIST TEKSTİL, DERİ926-0,37BIST FİN.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.226
|-0,02
|BIST TEKSTİL, DERİ
|926
|-0,37
|BIST FİN. KİR. FAKTORİNG
|1.000
|-0,43
|BIST HOLD. VE YAT.
|1.170
|-0,72
|BIST GAYRİMENKUL Y.O.
|573
|-0,47
|BIST MEN. KIYM. Y. O.
|1.177
|-0,10
|BIST ARACI KURUMLAR ENDEKSİ
|5.125
|1,07
|BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ
|1.064
|-0,50
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10 END.
|1.707
|-0,58
|BIST SINAİ
|2.484
|-0,36
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.907
|-0,59
|BIST TEKSTIL, DERİ
|926
|-0,37
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.484
|0,36
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.944
|-0,53
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.742
|0,45
|BIST METAL ANA
|5.035
|-0,56
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.495
|-0,20
|BIST MADENCİLİK
|1.638
|-0,26
|BIST HİZMETLER
|1.146
|-0,48
|BIST ELEKTRİK
|78
|0,23
|BIST ULAŞTIRMA
|1.900
|-1,43
|BIST TURİZM
|348
|-1,88
|BIST TİCARET
|3.049
|-0,43
|BIST İLETİŞİM
|419
|-0,04
|BIST SPOR
|1.116
|-0,17
|BIST İNŞAAT
|1.702
|-0,87
|BIST MALİ
|1.329
|-0,53
|BIST BANKA
|1.219
|-0,49
|BIST SİGORTA
|5.253
|-0,05
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.000
|-0,43
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.170
|-0,72
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|573
|-0,47
|BIST TEKNOLOJİ
|1.821
|-0,53
|BIST BİLİŞİM
|854
|-0,40
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.177
|-0,10
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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