Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.2392,04BIST TEKSTİL, DERİ9310,14BIST FİN.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.239
|2,04
|BIST TEKSTİL, DERİ
|931
|0,14
|BIST FİN. KİR. FAKTORİNG
|998
|2,15
|BIST HOLD. VE YAT.
|1.182
|0,43
|BIST GAYRİMENKUL Y.O.
|579
|0,41
|BIST MEN. KIYM. Y. O.
|1.180
|0,98
|BIST ARACI KURUMLAR ENDEKSİ
|5.114
|0,15
|BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ
|1.074
|1,74
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10 END.
|1.722
|0,49
|BIST SINAİ
|2.490
|0,55
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.922
|0,56
|BIST TEKSTIL, DERİ
|931
|0,14
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.478
|0,48
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.954
|0,64
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.724
|0,44
|BIST METAL ANA
|5.058
|1,06
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.487
|-0,08
|BIST MADENCİLİK
|1.650
|0,43
|BIST HİZMETLER
|1.149
|0,38
|BIST ELEKTRİK
|77
|0,36
|BIST ULAŞTIRMA
|1.922
|0,04
|BIST TURİZM
|353
|-0,13
|BIST TİCARET
|3.064
|0,60
|BIST İLETİŞİM
|418
|0,74
|BIST SPOR
|1.118
|0,03
|BIST İNŞAAT
|1.690
|-0,36
|BIST MALİ
|1.341
|0,88
|BIST BANKA
|1.230
|1,66
|BIST SİGORTA
|5.281
|0,33
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|998
|2,15
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.182
|0,43
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|579
|0,41
|BIST TEKNOLOJİ
|1.832
|0,70
|BIST BİLİŞİM
|857
|0,87
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.180
|0,98
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500