Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.1561,20BIST TEKSTİL, DERİ9301,12BIST FİN.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.156
|1,20
|BIST TEKSTİL, DERİ
|930
|1,12
|BIST FİN. KİR. FAKTORİNG
|985
|2,63
|BIST HOLD. VE YAT.
|1.186
|0,54
|BIST GAYRİMENKUL Y.O.
|581
|0,80
|BIST MEN. KIYM. Y. O.
|1.181
|1,80
|BIST ARACI KURUMLAR ENDEKSİ
|5.167
|0,84
|BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ
|1.068
|0,53
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10 END.
|1.730
|0,36
|BIST SINAİ
|2.498
|0,66
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.912
|0,55
|BIST TEKSTIL, DERİ
|930
|1,12
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.472
|1,27
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.954
|0,42
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.728
|0,57
|BIST METAL ANA
|5.094
|0,75
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.517
|0,58
|BIST MADENCİLİK
|1.643
|1,45
|BIST HİZMETLER
|1.153
|0,31
|BIST ELEKTRİK
|77
|1,10
|BIST ULAŞTIRMA
|1.936
|-0,69
|BIST TURİZM
|358
|-0,36
|BIST TİCARET
|3.081
|0,00
|BIST İLETİŞİM
|420
|1,10
|BIST SPOR
|1.132
|-0,55
|BIST İNŞAAT
|1.666
|0,08
|BIST MALİ
|1.341
|0,58
|BIST BANKA
|1.223
|0,49
|BIST SİGORTA
|5.310
|0,19
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|985
|2,63
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.186
|0,54
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|581
|0,80
|BIST TEKNOLOJİ
|1.836
|0,82
|BIST BİLİŞİM
|852
|1,34
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.181
|1,80
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500