Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.0660,19BIST TEKSTİL, DERİ913-0,08BIST FİN.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.066
|0,19
|BIST TEKSTİL, DERİ
|913
|-0,08
|BIST FİN. KİR. FAKTORİNG
|952
|2,79
|BIST HOLD. VE YAT.
|1.168
|-0,43
|BIST GAYRİMENKUL Y.O.
|572
|0,25
|BIST MEN. KIYM. Y. O.
|1.157
|3,13
|BIST ARACI KURUMLAR ENDEKSİ
|5.105
|-0,25
|BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ
|1.047
|0,41
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10 END.
|1.717
|0,20
|BIST SINAİ
|2.456
|-0,19
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.877
|0,00
|BIST TEKSTIL, DERİ
|913
|-0,08
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.439
|0,18
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.935
|0,08
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.709
|-0,32
|BIST METAL ANA
|5.002
|-0,60
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.438
|-0,20
|BIST MADENCİLİK
|1.613
|0,53
|BIST HİZMETLER
|1.144
|-0,17
|BIST ELEKTRİK
|76
|-0,20
|BIST ULAŞTIRMA
|1.954
|1,25
|BIST TURİZM
|362
|-2,32
|BIST TİCARET
|3.053
|-1,09
|BIST İLETİŞİM
|413
|0,25
|BIST SPOR
|1.160
|-0,59
|BIST İNŞAAT
|1.649
|0,42
|BIST MALİ
|1.320
|0,07
|BIST BANKA
|1.202
|0,47
|BIST SİGORTA
|5.264
|0,40
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|952
|2,79
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.168
|-0,43
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|572
|0,25
|BIST TEKNOLOJİ
|1.810
|-0,03
|BIST BİLİŞİM
|835
|-0,20
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.157
|3,13
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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