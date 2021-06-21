Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.024-1,07BIST TEKSTİL, DERİ9180,03BIST FİN.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.024
|-1,07
|BIST TEKSTİL, DERİ
|918
|0,03
|BIST FİN. KİR. FAKTORİNG
|924
|1,43
|BIST HOLD. VE YAT.
|1.169
|-0,32
|BIST GAYRİMENKUL Y.O.
|569
|0,14
|BIST MEN. KIYM. Y. O.
|1.116
|1,58
|BIST ARACI KURUMLAR ENDEKSİ
|5.105
|-1,64
|BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ
|1.035
|-0,04
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10 END.
|1.711
|-0,01
|BIST SINAİ
|2.457
|0,00
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.871
|-1,27
|BIST TEKSTIL, DERİ
|918
|0,03
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.442
|-0,54
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.941
|-0,62
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.701
|-0,68
|BIST METAL ANA
|5.015
|1,19
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.434
|0,23
|BIST MADENCİLİK
|1.604
|-0,22
|BIST HİZMETLER
|1.140
|0,17
|BIST ELEKTRİK
|76
|-0,53
|BIST ULAŞTIRMA
|1.920
|0,63
|BIST TURİZM
|368
|2,60
|BIST TİCARET
|3.082
|0,58
|BIST İLETİŞİM
|407
|-0,26
|BIST SPOR
|1.155
|1,14
|BIST İNŞAAT
|1.637
|-0,40
|BIST MALİ
|1.313
|-0,18
|BIST BANKA
|1.188
|-0,11
|BIST SİGORTA
|5.226
|-0,24
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|924
|1,43
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.169
|-0,32
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|569
|0,14
|BIST TEKNOLOJİ
|1.803
|0,16
|BIST BİLİŞİM
|838
|-0,90
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.116
|1,58
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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