Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.080-0,21BIST TEKSTİL, DERİ923-1,03BIST FİN.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.080
|-0,21
|BIST TEKSTİL, DERİ
|923
|-1,03
|BIST FİN. KİR. FAKTORİNG
|915
|0,92
|BIST HOLD. VE YAT.
|1.184
|-0,85
|BIST GAYRİMENKUL Y.O.
|573
|-0,21
|BIST MEN. KIYM. Y. O.
|1.088
|1,16
|BIST ARACI KURUMLAR ENDEKSİ
|5.162
|-1,41
|BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ
|1.044
|0,36
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10 END.
|1.732
|-0,91
|BIST SINAİ
|2.493
|-0,69
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.893
|-0,69
|BIST TEKSTIL, DERİ
|923
|-1,03
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.466
|-0,07
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.969
|-0,91
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.722
|0,11
|BIST METAL ANA
|5.109
|-1,03
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.474
|-0,15
|BIST MADENCİLİK
|1.626
|-1,33
|BIST HİZMETLER
|1.143
|-0,30
|BIST ELEKTRİK
|76
|-0,55
|BIST ULAŞTIRMA
|1.910
|-0,56
|BIST TURİZM
|363
|1,57
|BIST TİCARET
|3.091
|-0,16
|BIST İLETİŞİM
|411
|-0,15
|BIST SPOR
|1.140
|-0,49
|BIST İNŞAAT
|1.634
|-0,52
|BIST MALİ
|1.326
|-0,30
|BIST BANKA
|1.198
|0,35
|BIST SİGORTA
|5.345
|-0,66
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|915
|0,92
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.184
|-0,85
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|573
|-0,21
|BIST TEKNOLOJİ
|1.805
|-0,27
|BIST BİLİŞİM
|842
|-0,27
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.088
|1,16
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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