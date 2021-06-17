Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.1180,76BIST TEKSTİL, DERİ9430,20BIST FİN.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.118
|0,76
|BIST TEKSTİL, DERİ
|943
|0,20
|BIST FİN. KİR. FAKTORİNG
|914
|-0,49
|BIST HOLD. VE YAT.
|1.199
|-0,92
|BIST GAYRİMENKUL Y.O.
|581
|-0,30
|BIST MEN. KIYM. Y. O.
|1.084
|-1,73
|BIST ARACI KURUMLAR ENDEKSİ
|5.176
|-0,85
|BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ
|1.061
|-0,51
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10 END.
|1.758
|-0,10
|BIST SINAİ
|2.521
|-0,71
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.905
|-0,94
|BIST TEKSTIL, DERİ
|943
|0,20
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.470
|-1,06
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.998
|-0,12
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.734
|-0,09
|BIST METAL ANA
|5.147
|-1,38
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.512
|-0,53
|BIST MADENCİLİK
|1.676
|-1,30
|BIST HİZMETLER
|1.148
|0,18
|BIST ELEKTRİK
|77
|-0,76
|BIST ULAŞTIRMA
|1.915
|1,48
|BIST TURİZM
|364
|3,77
|BIST TİCARET
|3.110
|-0,18
|BIST İLETİŞİM
|411
|0,26
|BIST SPOR
|1.137
|-2,45
|BIST İNŞAAT
|1.635
|0,19
|BIST MALİ
|1.344
|-0,67
|BIST BANKA
|1.218
|-0,48
|BIST SİGORTA
|5.393
|-0,54
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|914
|-0,49
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.199
|-0,92
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|581
|-0,30
|BIST TEKNOLOJİ
|1.822
|-0,75
|BIST BİLİŞİM
|845
|-0,91
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.084
|-1,73
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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