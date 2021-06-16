Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.112-1,15BIST TEKSTİL, DERİ951-0,89BIST FİN.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.112
|-1,15
|BIST TEKSTİL, DERİ
|951
|-0,89
|BIST FİN. KİR. FAKTORİNG
|919
|-1,07
|BIST HOLD. VE YAT.
|1.218
|-0,85
|BIST GAYRİMENKUL Y.O.
|585
|-0,45
|BIST MEN. KIYM. Y. O.
|1.106
|0,39
|BIST ARACI KURUMLAR ENDEKSİ
|5.307
|1,10
|BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ
|1.072
|-1,05
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10 END.
|1.773
|0,31
|BIST SINAİ
|2.554
|-0,39
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.917
|-0,98
|BIST TEKSTIL, DERİ
|951
|-0,89
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.484
|-0,58
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.025
|0,10
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.756
|-1,23
|BIST METAL ANA
|5.268
|-0,30
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.529
|-0,56
|BIST MADENCİLİK
|1.689
|-0,10
|BIST HİZMETLER
|1.146
|-0,11
|BIST ELEKTRİK
|78
|-0,88
|BIST ULAŞTIRMA
|1.922
|0,07
|BIST TURİZM
|356
|-1,39
|BIST TİCARET
|3.090
|-0,07
|BIST İLETİŞİM
|410
|-0,15
|BIST SPOR
|1.134
|1,43
|BIST İNŞAAT
|1.640
|0,49
|BIST MALİ
|1.360
|-0,83
|BIST BANKA
|1.228
|-0,99
|BIST SİGORTA
|5.402
|-0,70
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|919
|-1,07
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.218
|-0,85
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|585
|-0,45
|BIST TEKNOLOJİ
|1.849
|-0,54
|BIST BİLİŞİM
|862
|-0,16
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.106
|0,39
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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