Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.166-0,22BIST TEKSTİL, DERİ965-0,90BIST FİN.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.166
|-0,22
|BIST TEKSTİL, DERİ
|965
|-0,90
|BIST FİN. KİR. FAKTORİNG
|933
|-0,61
|BIST HOLD. VE YAT.
|1.233
|-1,07
|BIST GAYRİMENKUL Y.O.
|589
|0,35
|BIST MEN. KIYM. Y. O.
|1.110
|1,34
|BIST ARACI KURUMLAR ENDEKSİ
|5.243
|-2,05
|BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ
|1.065
|-0,81
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10 END.
|1.773
|-0,49
|BIST SINAİ
|2.582
|-0,57
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.949
|-0,69
|BIST TEKSTIL, DERİ
|965
|-0,90
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.499
|-1,34
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.035
|-0,63
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.779
|-0,30
|BIST METAL ANA
|5.361
|-0,24
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.569
|-0,94
|BIST MADENCİLİK
|1.674
|-0,38
|BIST HİZMETLER
|1.146
|-0,32
|BIST ELEKTRİK
|79
|-0,25
|BIST ULAŞTIRMA
|1.933
|-0,58
|BIST TURİZM
|362
|-1,33
|BIST TİCARET
|3.087
|-0,09
|BIST İLETİŞİM
|410
|-0,26
|BIST SPOR
|1.109
|-0,49
|BIST İNŞAAT
|1.634
|-0,93
|BIST MALİ
|1.367
|-0,73
|BIST BANKA
|1.222
|-0,76
|BIST SİGORTA
|5.423
|-0,32
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|933
|-0,61
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.233
|-1,07
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|589
|0,35
|BIST TEKNOLOJİ
|1.850
|-1,47
|BIST BİLİŞİM
|865
|-0,28
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.110
|1,34
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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