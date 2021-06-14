Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.202-0,23BIST TEKSTİL, DERİ979-0,07BIST FİN.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.202
|-0,23
|BIST TEKSTİL, DERİ
|979
|-0,07
|BIST FİN. KİR. FAKTORİNG
|946
|-0,25
|BIST HOLD. VE YAT.
|1.263
|0,49
|BIST GAYRİMENKUL Y.O.
|592
|0,19
|BIST MEN. KIYM. Y. O.
|1.086
|1,92
|BIST ARACI KURUMLAR ENDEKSİ
|5.427
|2,01
|BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ
|1.082
|0,07
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10 END.
|1.793
|0,25
|BIST SINAİ
|2.610
|-0,28
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.975
|-0,05
|BIST TEKSTIL, DERİ
|979
|-0,07
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.523
|-0,25
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.063
|-0,13
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.801
|0,10
|BIST METAL ANA
|5.353
|0,03
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.636
|-0,98
|BIST MADENCİLİK
|1.708
|-0,77
|BIST HİZMETLER
|1.149
|0,26
|BIST ELEKTRİK
|79
|-0,16
|BIST ULAŞTIRMA
|1.958
|0,73
|BIST TURİZM
|369
|0,47
|BIST TİCARET
|3.050
|-0,07
|BIST İLETİŞİM
|412
|0,41
|BIST SPOR
|1.130
|5,01
|BIST İNŞAAT
|1.672
|-0,74
|BIST MALİ
|1.391
|0,28
|BIST BANKA
|1.241
|0,05
|BIST SİGORTA
|5.469
|-0,11
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|946
|-0,25
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.263
|0,49
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|592
|0,19
|BIST TEKNOLOJİ
|1.882
|1,08
|BIST BİLİŞİM
|868
|0,47
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.086
|1,92
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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