Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör EndeksleriSon DeğeriGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.200-0,13BIST TEKSTİL, DERİ985-0,90BIST FİN.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.200
|-0,13
|BIST TEKSTİL, DERİ
|985
|-0,90
|BIST FİN. KİR. FAKTORİNG
|952
|-0,90
|BIST HOLD. VE YAT.
|1.254
|0,05
|BIST GAYRİMENKUL Y.O.
|588
|0,00
|BIST MEN. KIYM. Y. O.
|1.069
|0,68
|BIST ARACI KURUMLAR ENDEKSİ
|5.305
|1,81
|BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ
|1.090
|0,72
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10 END.
|1.791
|0,32
|BIST SINAİ
|2.617
|0,28
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.972
|0,10
|BIST TEKSTIL, DERİ
|985
|-0,90
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.533
|-0,32
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.072
|0,58
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.802
|0,47
|BIST METAL ANA
|5.357
|0,80
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.640
|-0,10
|BIST MADENCİLİK
|1.727
|-1,29
|BIST HİZMETLER
|1.145
|-0,07
|BIST ELEKTRİK
|80
|-0,30
|BIST ULAŞTIRMA
|1.946
|0,07
|BIST TURİZM
|357
|-1,94
|BIST TİCARET
|3.039
|0,02
|BIST İLETİŞİM
|410
|0,11
|BIST SPOR
|1.075
|0,05
|BIST İNŞAAT
|1.672
|-0,58
|BIST MALİ
|1.389
|0,29
|BIST BANKA
|1.250
|0,66
|BIST SİGORTA
|5.472
|-0,32
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|952
|-0,90
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.254
|0,05
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|588
|0,00
|BIST TEKNOLOJİ
|1.871
|0,46
|BIST BİLİŞİM
|862
|0,33
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.069
|0,68
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
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