Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.220-0,09BIST TEKSTİL, DERİ997-0,97BIST FİN.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.220
|-0,09
|BIST TEKSTİL, DERİ
|997
|-0,97
|BIST FİN. KİR. FAKTORİNG
|957
|-1,11
|BIST HOLD. VE YAT.
|1.246
|-0,17
|BIST GAYRİMENKUL Y.O.
|583
|0,00
|BIST MEN. KIYM. Y. O.
|1.084
|1,47
|BIST ARACI KURUMLAR ENDEKSİ
|5.199
|1,44
|BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ
|1.072
|0,22
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10 END.
|1.782
|0,50
|BIST SINAİ
|2.618
|0,18
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.980
|0,25
|BIST TEKSTIL, DERİ
|997
|-0,97
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.541
|-0,87
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.064
|-0,20
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.795
|0,28
|BIST METAL ANA
|5.334
|0,16
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.653
|0,16
|BIST MADENCİLİK
|1.776
|2,96
|BIST HİZMETLER
|1.146
|0,16
|BIST ELEKTRİK
|80
|-0,64
|BIST ULAŞTIRMA
|1.954
|-0,37
|BIST TURİZM
|367
|-0,55
|BIST TİCARET
|3.037
|0,24
|BIST İLETİŞİM
|409
|0,59
|BIST SPOR
|1.053
|3,71
|BIST İNŞAAT
|1.687
|-0,52
|BIST MALİ
|1.374
|0,03
|BIST BANKA
|1.230
|0,21
|BIST SİGORTA
|5.488
|0,95
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|957
|-1,11
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.246
|-0,17
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|583
|0,00
|BIST TEKNOLOJİ
|1.841
|0,40
|BIST BİLİŞİM
|855
|0,00
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.084
|1,47
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
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