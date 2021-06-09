Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör EndeksleriSon DeğeriGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.2150,06BIST TEKSTİL, DERİ1.0060,04BIST FİN.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.215
|0,06
|BIST TEKSTİL, DERİ
|1.006
|0,04
|BIST FİN. KİR. FAKTORİNG
|960
|-0,43
|BIST HOLD. VE YAT.
|1.248
|0,00
|BIST GAYRİMENKUL Y.O.
|582
|0,35
|BIST MEN. KIYM. Y. O.
|1.074
|-1,11
|BIST ARACI KURUMLAR ENDEKSİ
|5.173
|-1,05
|BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ
|1.060
|-0,42
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10 END.
|1.773
|-0,23
|BIST SINAİ
|2.615
|-0,02
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.973
|-0,59
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.006
|0,04
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.556
|-0,71
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.075
|-0,33
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.793
|1,51
|BIST METAL ANA
|5.332
|-0,09
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.639
|0,35
|BIST MADENCİLİK
|1.720
|-0,17
|BIST HİZMETLER
|1.143
|0,09
|BIST ELEKTRİK
|81
|0,07
|BIST ULAŞTIRMA
|1.946
|-0,38
|BIST TURİZM
|372
|-0,14
|BIST TİCARET
|3.027
|0,44
|BIST İLETİŞİM
|407
|-0,05
|BIST SPOR
|1.022
|0,86
|BIST İNŞAAT
|1.692
|-0,60
|BIST MALİ
|1.369
|-0,12
|BIST BANKA
|1.215
|-0,43
|BIST SİGORTA
|5.369
|-0,57
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|960
|-0,43
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.248
|0,00
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|582
|0,35
|BIST TEKNOLOJİ
|1.835
|-0,01
|BIST BİLİŞİM
|855
|0,66
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.074
|-1,11
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
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