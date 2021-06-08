Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.224-0,23BIST SINAİ2.617-0,09BIST GIDA, İÇECEK1.980-0,52BIST TEKSTIL, DERİ1.006-0,66BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.224
|-0,23
|BIST SINAİ
|2.617
|-0,09
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.980
|-0,52
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.006
|-0,66
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.568
|-0,94
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.087
|0,35
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.767
|0,45
|BIST METAL ANA
|5.319
|-0,66
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.628
|0,07
|BIST MADENCİLİK
|1.758
|0,96
|BIST HİZMETLER
|1.142
|0,10
|BIST ELEKTRİK
|81
|0,01
|BIST ULAŞTIRMA
|1.940
|0,28
|BIST TURİZM
|374
|0,04
|BIST TİCARET
|3.015
|0,05
|BIST İLETİŞİM
|407
|0,30
|BIST SPOR
|1.022
|-0,86
|BIST İNŞAAT
|1.706
|-0,04
|BIST MALİ
|1.368
|0,02
|BIST BANKA
|1.218
|-0,07
|BIST SİGORTA
|5.397
|0,03
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|957
|0,94
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.246
|0,01
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|582
|0,19
|BIST TEKNOLOJİ
|1.831
|0,14
|BIST BİLİŞİM
|845
|0,50
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.091
|1,04
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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