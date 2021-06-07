Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.2270,81BIST SINAİ2.6130,33BIST GIDA, İÇECEK1.9721,16BIST TEKSTIL, DERİ1.0221,33BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.227
|0,81
|BIST SINAİ
|2.613
|0,33
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.972
|1,16
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.022
|1,33
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.573
|0,22
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.088
|0,26
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.754
|0,18
|BIST METAL ANA
|5.328
|0,03
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.622
|0,20
|BIST MADENCİLİK
|1.715
|0,55
|BIST HİZMETLER
|1.145
|0,80
|BIST ELEKTRİK
|81
|-0,10
|BIST ULAŞTIRMA
|1.940
|1,64
|BIST TURİZM
|375
|-0,79
|BIST TİCARET
|3.031
|0,51
|BIST İLETİŞİM
|407
|1,42
|BIST SPOR
|1.016
|1,38
|BIST İNŞAAT
|1.709
|-0,24
|BIST MALİ
|1.366
|1,15
|BIST BANKA
|1.213
|1,52
|BIST SİGORTA
|5.370
|-0,22
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|950
|0,16
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.246
|1,05
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|581
|1,08
|BIST TEKNOLOJİ
|1.830
|1,22
|BIST BİLİŞİM
|846
|0,23
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.077
|1,42
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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