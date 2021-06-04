Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.169-0,25BIST SINAİ2.6040,00BIST GIDA, İÇECEK1.9450,03BIST TEKSTIL, DERİ1.006-0,71BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.169
|-0,25
|BIST SINAİ
|2.604
|0,00
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.945
|0,03
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.006
|-0,71
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.572
|-0,70
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.084
|-0,18
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.753
|-0,34
|BIST METAL ANA
|5.338
|-0,23
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.608
|0,17
|BIST MADENCİLİK
|1.696
|2,51
|BIST HİZMETLER
|1.133
|0,43
|BIST ELEKTRİK
|82
|1,11
|BIST ULAŞTIRMA
|1.896
|-0,58
|BIST TURİZM
|377
|-1,97
|BIST TİCARET
|3.008
|0,28
|BIST İLETİŞİM
|400
|0,83
|BIST SPOR
|992
|0,98
|BIST İNŞAAT
|1.696
|1,85
|BIST MALİ
|1.346
|0,12
|BIST BANKA
|1.185
|-0,08
|BIST SİGORTA
|5.395
|-0,11
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|939
|-0,18
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.234
|0,42
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|574
|-0,15
|BIST TEKNOLOJİ
|1.804
|0,22
|BIST BİLİŞİM
|841
|0,18
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.060
|-0,04
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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