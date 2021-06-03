Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.2071,05BIST SINAİ2.6280,56BIST GIDA, İÇECEK1.9540,24BIST TEKSTIL, DERİ1.0180,70BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.207
|1,05
|BIST SINAİ
|2.628
|0,56
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.954
|0,24
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.018
|0,70
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.592
|0,78
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.100
|0,34
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.775
|2,05
|BIST METAL ANA
|5.440
|0,76
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.622
|0,44
|BIST MADENCİLİK
|1.675
|0,01
|BIST HİZMETLER
|1.134
|0,17
|BIST ELEKTRİK
|82
|-0,60
|BIST ULAŞTIRMA
|1.912
|1,71
|BIST TURİZM
|382
|1,95
|BIST TİCARET
|3.041
|-0,09
|BIST İLETİŞİM
|396
|-0,69
|BIST SPOR
|982
|-0,05
|BIST İNŞAAT
|1.648
|1,01
|BIST MALİ
|1.345
|0,57
|BIST BANKA
|1.187
|-0,01
|BIST SİGORTA
|5.441
|-0,41
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|943
|0,65
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.227
|1,18
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|577
|0,34
|BIST TEKNOLOJİ
|1.816
|0,31
|BIST BİLİŞİM
|851
|0,58
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.071
|0,76
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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