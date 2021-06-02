Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.150-0,15BIST SINAİ2.605-0,16BIST GIDA, İÇECEK1.928-0,51BIST TEKSTIL, DERİ1.010-0,57BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.150
|-0,15
|BIST SINAİ
|2.605
|-0,16
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.928
|-0,51
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.010
|-0,57
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.574
|-0,54
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.082
|0,52
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.726
|-0,67
|BIST METAL ANA
|5.426
|-0,41
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.588
|-0,16
|BIST MADENCİLİK
|1.662
|-0,17
|BIST HİZMETLER
|1.130
|-0,29
|BIST ELEKTRİK
|82
|1,41
|BIST ULAŞTIRMA
|1.888
|0,99
|BIST TURİZM
|372
|-0,92
|BIST TİCARET
|3.042
|-1,52
|BIST İLETİŞİM
|396
|-0,20
|BIST SPOR
|970
|-1,20
|BIST İNŞAAT
|1.633
|0,71
|BIST MALİ
|1.331
|-0,94
|BIST BANKA
|1.177
|-1,31
|BIST SİGORTA
|5.497
|-0,34
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|938
|-1,28
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.209
|-0,86
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|573
|0,06
|BIST TEKNOLOJİ
|1.800
|-0,17
|BIST BİLİŞİM
|838
|-0,29
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.058
|-1,02
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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