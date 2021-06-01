Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.1220,00BIST SINAİ2.5960,18BIST GIDA, İÇECEK1.936-0,42BIST TEKSTIL, DERİ1.0100,35BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.122
|0,00
|BIST SINAİ
|2.596
|0,18
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.936
|-0,42
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.010
|0,35
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.584
|0,52
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.042
|0,49
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.743
|-0,95
|BIST METAL ANA
|5.420
|0,49
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.595
|0,00
|BIST MADENCİLİK
|1.664
|0,27
|BIST HİZMETLER
|1.127
|-0,23
|BIST ELEKTRİK
|81
|-0,20
|BIST ULAŞTIRMA
|1.831
|-1,23
|BIST TURİZM
|373
|-2,54
|BIST TİCARET
|3.076
|-0,22
|BIST İLETİŞİM
|396
|0,52
|BIST SPOR
|988
|0,20
|BIST İNŞAAT
|1.622
|-0,76
|BIST MALİ
|1.340
|0,70
|BIST BANKA
|1.186
|1,21
|BIST SİGORTA
|5.513
|-0,17
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|943
|0,34
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.217
|0,62
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|575
|-0,03
|BIST TEKNOLOJİ
|1.803
|1,11
|BIST BİLİŞİM
|837
|0,79
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.070
|1,13
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500