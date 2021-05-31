Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.112-1,26BIST SINAİ2.596-0,15BIST GIDA, İÇECEK1.9450,19BIST TEKSTIL, DERİ1.013-0,91BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.112
|-1,26
|BIST SINAİ
|2.596
|-0,15
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.945
|0,19
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.013
|-0,91
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.578
|-0,62
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.045
|-0,84
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.750
|0,18
|BIST METAL ANA
|5.443
|1,07
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.574
|-0,69
|BIST MADENCİLİK
|1.654
|0,04
|BIST HİZMETLER
|1.123
|-0,05
|BIST ELEKTRİK
|81
|0,17
|BIST ULAŞTIRMA
|1.840
|1,59
|BIST TURİZM
|371
|2,43
|BIST TİCARET
|3.067
|-0,98
|BIST İLETİŞİM
|392
|0,08
|BIST SPOR
|990
|-0,68
|BIST İNŞAAT
|1.614
|0,19
|BIST MALİ
|1.329
|-0,33
|BIST BANKA
|1.166
|-0,52
|BIST SİGORTA
|5.513
|-0,10
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|942
|-0,95
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.209
|-0,87
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|573
|1,70
|BIST TEKNOLOJİ
|1.796
|-0,75
|BIST BİLİŞİM
|839
|-0,90
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.052
|1,68
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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