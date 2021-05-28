Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.153-0,61BIST SINAİ2.591-0,77BIST GIDA, İÇECEK1.935-2,93BIST TEKSTIL, DERİ1.020-0,75BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.153
|-0,61
|BIST SINAİ
|2.591
|-0,77
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.935
|-2,93
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.020
|-0,75
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.579
|-1,21
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.056
|-0,39
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.737
|-1,94
|BIST METAL ANA
|5.350
|0,01
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.592
|-0,45
|BIST MADENCİLİK
|1.668
|-2,18
|BIST HİZMETLER
|1.115
|0,34
|BIST ELEKTRİK
|80
|-1,74
|BIST ULAŞTIRMA
|1.801
|-1,33
|BIST TURİZM
|361
|-1,54
|BIST TİCARET
|3.044
|1,91
|BIST İLETİŞİM
|391
|0,44
|BIST SPOR
|1.000
|1,67
|BIST İNŞAAT
|1.609
|-0,18
|BIST MALİ
|1.326
|-0,13
|BIST BANKA
|1.166
|-0,20
|BIST SİGORTA
|5.516
|-0,26
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|949
|-1,02
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.212
|0,00
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|559
|-0,18
|BIST TEKNOLOJİ
|1.804
|-1,03
|BIST BİLİŞİM
|848
|-2,42
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.030
|-1,12
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500