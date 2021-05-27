Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.222-0,88BIST SINAİ2.624-0,19BIST GIDA, İÇECEK1.990-0,27BIST TEKSTIL, DERİ1.034-0,66BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.222
|-0,88
|BIST SINAİ
|2.624
|-0,19
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.990
|-0,27
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.034
|-0,66
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.619
|0,55
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.099
|0,28
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.755
|-1,35
|BIST METAL ANA
|5.355
|-0,76
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.616
|0,49
|BIST MADENCİLİK
|1.721
|-0,64
|BIST HİZMETLER
|1.119
|-0,11
|BIST ELEKTRİK
|82
|1,26
|BIST ULAŞTIRMA
|1.863
|2,96
|BIST TURİZM
|376
|1,65
|BIST TİCARET
|3.012
|-0,87
|BIST İLETİŞİM
|388
|-1,14
|BIST SPOR
|992
|-3,57
|BIST İNŞAAT
|1.629
|0,01
|BIST MALİ
|1.340
|-0,03
|BIST BANKA
|1.181
|-0,30
|BIST SİGORTA
|5.513
|-0,39
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|967
|-0,72
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.227
|0,30
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|559
|-0,34
|BIST TEKNOLOJİ
|1.825
|-0,51
|BIST BİLİŞİM
|867
|-0,49
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.048
|-0,23
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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