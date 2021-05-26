Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.2050,12BIST SINAİ2.6100,98BIST GIDA, İÇECEK1.983-0,03BIST TEKSTIL, DERİ1.0280,16BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.205
|0,12
|BIST SINAİ
|2.610
|0,98
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.983
|-0,03
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.028
|0,16
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.592
|0,73
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.076
|0,91
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.765
|0,30
|BIST METAL ANA
|5.353
|1,81
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.581
|0,92
|BIST MADENCİLİK
|1.720
|0,58
|BIST HİZMETLER
|1.109
|0,41
|BIST ELEKTRİK
|80
|1,15
|BIST ULAŞTIRMA
|1.803
|1,12
|BIST TURİZM
|354
|0,90
|BIST TİCARET
|3.007
|-0,25
|BIST İLETİŞİM
|387
|1,18
|BIST SPOR
|998
|-1,79
|BIST İNŞAAT
|1.619
|0,10
|BIST MALİ
|1.332
|1,34
|BIST BANKA
|1.173
|2,07
|BIST SİGORTA
|5.471
|0,12
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|971
|0,92
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.220
|0,94
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|557
|1,08
|BIST TEKNOLOJİ
|1.824
|1,00
|BIST BİLİŞİM
|866
|0,36
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.047
|0,63
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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