Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.360-0,17BIST SINAİ2.689-0,10BIST GIDA, İÇECEK2.045-0,97BIST TEKSTIL, DERİ1.0810,15BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.360
|-0,17
|BIST SINAİ
|2.689
|-0,10
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.045
|-0,97
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.081
|0,15
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.665
|0,46
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.145
|0,13
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.854
|-0,80
|BIST METAL ANA
|5.402
|-0,86
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.721
|1,24
|BIST MADENCİLİK
|1.796
|-0,02
|BIST HİZMETLER
|1.139
|-0,18
|BIST ELEKTRİK
|83
|0,13
|BIST ULAŞTIRMA
|1.864
|0,18
|BIST TURİZM
|369
|-0,41
|BIST TİCARET
|3.103
|0,04
|BIST İLETİŞİM
|388
|-0,67
|BIST SPOR
|1.047
|-0,05
|BIST İNŞAAT
|1.680
|-1,13
|BIST MALİ
|1.369
|0,39
|BIST BANKA
|1.194
|1,13
|BIST SİGORTA
|5.683
|0,84
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.026
|0,15
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.258
|0,06
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|578
|-0,52
|BIST TEKNOLOJİ
|1.887
|0,20
|BIST BİLİŞİM
|907
|1,07
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.089
|0,16
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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