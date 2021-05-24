Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.4100,90BIST SINAİ2.682-0,15BIST GIDA, İÇECEK2.073-0,04BIST TEKSTIL, DERİ1.085-0,59BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.410
|0,90
|BIST SINAİ
|2.682
|-0,15
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.073
|-0,04
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.085
|-0,59
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.652
|-0,03
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.146
|0,18
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.870
|-0,88
|BIST METAL ANA
|5.365
|-0,10
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.662
|-0,73
|BIST MADENCİLİK
|1.813
|1,02
|BIST HİZMETLER
|1.139
|-0,26
|BIST ELEKTRİK
|83
|-0,38
|BIST ULAŞTIRMA
|1.867
|0,17
|BIST TURİZM
|372
|0,24
|BIST TİCARET
|3.086
|-1,22
|BIST İLETİŞİM
|388
|0,15
|BIST SPOR
|1.051
|1,80
|BIST İNŞAAT
|1.712
|1,66
|BIST MALİ
|1.363
|-0,59
|BIST BANKA
|1.178
|-0,65
|BIST SİGORTA
|5.606
|-0,23
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.024
|-0,37
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.258
|-0,65
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|583
|-0,15
|BIST TEKNOLOJİ
|1.896
|0,87
|BIST BİLİŞİM
|903
|-0,48
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.095
|-0,81
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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