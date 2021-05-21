Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.3500,05BIST SINAİ2.6960,79BIST GIDA, İÇECEK2.077-0,17BIST TEKSTIL, DERİ1.0910,65BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.350
|0,05
|BIST SINAİ
|2.696
|0,79
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.077
|-0,17
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.091
|0,65
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.649
|-0,76
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.135
|1,38
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.895
|-0,17
|BIST METAL ANA
|5.418
|1,64
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.704
|-0,03
|BIST MADENCİLİK
|1.820
|0,74
|BIST HİZMETLER
|1.147
|0,29
|BIST ELEKTRİK
|84
|-0,06
|BIST ULAŞTIRMA
|1.878
|0,35
|BIST TURİZM
|373
|0,27
|BIST TİCARET
|3.139
|0,48
|BIST İLETİŞİM
|388
|0,03
|BIST SPOR
|1.079
|5,21
|BIST İNŞAAT
|1.666
|-1,68
|BIST MALİ
|1.377
|0,35
|BIST BANKA
|1.191
|-0,46
|BIST SİGORTA
|5.604
|0,58
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.017
|0,49
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.273
|1,20
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|585
|-0,26
|BIST TEKNOLOJİ
|1.883
|0,13
|BIST BİLİŞİM
|909
|-0,64
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.108
|1,69
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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