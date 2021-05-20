Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.339-1,50BIST SINAİ2.679-1,19BIST GIDA, İÇECEK2.0780,35BIST TEKSTIL, DERİ1.067-1,66BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.339
|-1,50
|BIST SINAİ
|2.679
|-1,19
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.078
|0,35
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.067
|-1,66
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.661
|-0,76
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.110
|-0,53
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.891
|-1,08
|BIST METAL ANA
|5.367
|-2,85
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.717
|-0,68
|BIST MADENCİLİK
|1.784
|-1,11
|BIST HİZMETLER
|1.138
|-0,91
|BIST ELEKTRİK
|84
|0,82
|BIST ULAŞTIRMA
|1.853
|-0,07
|BIST TURİZM
|373
|-0,29
|BIST TİCARET
|3.126
|-2,83
|BIST İLETİŞİM
|385
|-0,83
|BIST SPOR
|1.022
|1,65
|BIST İNŞAAT
|1.665
|2,43
|BIST MALİ
|1.357
|-0,89
|BIST BANKA
|1.164
|-1,13
|BIST SİGORTA
|5.557
|0,07
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.010
|-1,60
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.254
|-0,97
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|588
|-0,60
|BIST TEKNOLOJİ
|1.883
|-0,70
|BIST BİLİŞİM
|917
|-0,87
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.088
|1,91
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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