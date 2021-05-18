Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.410-0,40BIST SINAİ2.7130,23BIST GIDA, İÇECEK2.0790,12BIST TEKSTIL, DERİ1.0750,30BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.410
|-0,40
|BIST SINAİ
|2.713
|0,23
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.079
|0,12
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.075
|0,30
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.667
|-0,90
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.128
|-0,53
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.923
|-0,08
|BIST METAL ANA
|5.518
|-0,41
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.732
|1,43
|BIST MADENCİLİK
|1.814
|3,44
|BIST HİZMETLER
|1.150
|0,01
|BIST ELEKTRİK
|83
|0,51
|BIST ULAŞTIRMA
|1.844
|-1,40
|BIST TURİZM
|378
|-2,08
|BIST TİCARET
|3.233
|0,51
|BIST İLETİŞİM
|388
|0,05
|BIST SPOR
|1.003
|-1,27
|BIST İNŞAAT
|1.631
|-0,17
|BIST MALİ
|1.372
|0,67
|BIST BANKA
|1.177
|1,06
|BIST SİGORTA
|5.571
|-0,64
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.041
|0,19
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.272
|0,56
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|591
|0,35
|BIST TEKNOLOJİ
|1.900
|0,55
|BIST BİLİŞİM
|922
|0,63
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.056
|0,92
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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