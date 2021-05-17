Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.4141,43BIST SINAİ2.699-0,08BIST GIDA, İÇECEK2.069-0,46BIST TEKSTIL, DERİ1.0690,69BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.414
|1,43
|BIST SINAİ
|2.699
|-0,08
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.069
|-0,46
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.069
|0,69
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.689
|-0,44
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.123
|1,05
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.913
|2,01
|BIST METAL ANA
|5.534
|-2,24
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.690
|0,49
|BIST MADENCİLİK
|1.731
|1,75
|BIST HİZMETLER
|1.144
|0,83
|BIST ELEKTRİK
|82
|0,37
|BIST ULAŞTIRMA
|1.880
|0,90
|BIST TURİZM
|390
|1,22
|BIST TİCARET
|3.206
|0,75
|BIST İLETİŞİM
|384
|1,48
|BIST SPOR
|979
|-1,57
|BIST İNŞAAT
|1.625
|1,31
|BIST MALİ
|1.356
|1,11
|BIST BANKA
|1.154
|1,37
|BIST SİGORTA
|5.574
|1,20
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.033
|2,76
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.265
|0,97
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|584
|0,94
|BIST TEKNOLOJİ
|1.879
|1,08
|BIST BİLİŞİM
|914
|0,94
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.052
|0,76
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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