Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.295-0,66BIST SINAİ2.728-0,01BIST GIDA, İÇECEK2.0921,03BIST TEKSTIL, DERİ1.060-1,01BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.295
|-0,66
|BIST SINAİ
|2.728
|-0,01
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.092
|1,03
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.060
|-1,01
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.706
|-1,10
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.101
|-0,85
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.866
|-0,75
|BIST METAL ANA
|5.809
|1,27
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.678
|-1,43
|BIST MADENCİLİK
|1.757
|1,95
|BIST HİZMETLER
|1.134
|-0,36
|BIST ELEKTRİK
|82
|0,38
|BIST ULAŞTIRMA
|1.850
|-0,41
|BIST TURİZM
|369
|-2,69
|BIST TİCARET
|3.192
|-0,82
|BIST İLETİŞİM
|380
|-0,03
|BIST SPOR
|1.046
|-0,28
|BIST İNŞAAT
|1.564
|0,28
|BIST MALİ
|1.352
|-0,93
|BIST BANKA
|1.147
|-1,13
|BIST SİGORTA
|5.552
|-0,65
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.030
|-3,71
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.266
|-0,77
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|581
|-0,41
|BIST TEKNOLOJİ
|1.879
|-1,11
|BIST BİLİŞİM
|918
|-1,36
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.043
|-0,41
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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