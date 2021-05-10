Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.3630,27BIST SINAİ2.7261,29BIST GIDA, İÇECEK2.0720,39BIST TEKSTIL, DERİ1.0701,80BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.363
|0,27
|BIST SINAİ
|2.726
|1,29
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.072
|0,39
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.070
|1,80
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.689
|2,39
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.131
|0,81
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.876
|1,46
|BIST METAL ANA
|5.685
|2,25
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.734
|0,78
|BIST MADENCİLİK
|1.750
|1,58
|BIST HİZMETLER
|1.137
|1,52
|BIST ELEKTRİK
|82
|1,59
|BIST ULAŞTIRMA
|1.838
|2,29
|BIST TURİZM
|384
|-0,35
|BIST TİCARET
|3.220
|1,71
|BIST İLETİŞİM
|380
|0,91
|BIST SPOR
|1.037
|3,52
|BIST İNŞAAT
|1.553
|0,56
|BIST MALİ
|1.361
|0,84
|BIST BANKA
|1.151
|-0,08
|BIST SİGORTA
|5.565
|0,36
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.071
|-2,51
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.278
|1,73
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|579
|0,67
|BIST TEKNOLOJİ
|1.910
|0,65
|BIST BİLİŞİM
|938
|0,70
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.056
|0,82
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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