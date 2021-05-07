Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.335-0,58BIST SINAİ2.6750,04BIST GIDA, İÇECEK2.057-0,34BIST TEKSTIL, DERİ1.051-0,65BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.335
|-0,58
|BIST SINAİ
|2.675
|0,04
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.057
|-0,34
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.051
|-0,65
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.647
|0,30
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.101
|0,00
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.851
|0,32
|BIST METAL ANA
|5.476
|-1,36
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.699
|0,97
|BIST MADENCİLİK
|1.724
|4,71
|BIST HİZMETLER
|1.117
|-0,53
|BIST ELEKTRİK
|80
|-0,97
|BIST ULAŞTIRMA
|1.783
|-0,30
|BIST TURİZM
|384
|0,27
|BIST TİCARET
|3.166
|-1,47
|BIST İLETİŞİM
|373
|1,16
|BIST SPOR
|1.005
|0,79
|BIST İNŞAAT
|1.556
|-0,29
|BIST MALİ
|1.343
|1,08
|BIST BANKA
|1.143
|2,33
|BIST SİGORTA
|5.508
|0,54
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.095
|-3,64
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.253
|0,67
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|571
|-0,05
|BIST TEKNOLOJİ
|1.912
|1,52
|BIST BİLİŞİM
|939
|0,50
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.046
|-0,27
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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