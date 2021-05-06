Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.3830,29BIST SINAİ2.6690,39BIST GIDA, İÇECEK2.051-0,70BIST TEKSTIL, DERİ1.060-0,80BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.383
|0,29
|BIST SINAİ
|2.669
|0,39
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.051
|-0,70
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.060
|-0,80
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.636
|1,64
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.101
|0,29
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.863
|-0,80
|BIST METAL ANA
|5.526
|2,05
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.685
|-0,64
|BIST MADENCİLİK
|1.592
|0,53
|BIST HİZMETLER
|1.118
|0,07
|BIST ELEKTRİK
|81
|-0,76
|BIST ULAŞTIRMA
|1.781
|1,36
|BIST TURİZM
|370
|0,36
|BIST TİCARET
|3.188
|-0,19
|BIST İLETİŞİM
|368
|-0,06
|BIST SPOR
|1.019
|-1,37
|BIST İNŞAAT
|1.549
|0,90
|BIST MALİ
|1.328
|0,42
|BIST BANKA
|1.114
|0,71
|BIST SİGORTA
|5.462
|-0,43
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.138
|-4,32
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.246
|0,36
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|573
|0,32
|BIST TEKNOLOJİ
|1.897
|-0,80
|BIST BİLİŞİM
|944
|-1,12
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.054
|0,22
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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