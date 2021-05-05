Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.350-0,63BIST SINAİ2.6640,39BIST GIDA, İÇECEK2.0661,27BIST TEKSTIL, DERİ1.0741,04BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.350
|-0,63
|BIST SINAİ
|2.664
|0,39
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.066
|1,27
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.074
|1,04
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.639
|0,00
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.107
|0,40
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.891
|1,86
|BIST METAL ANA
|5.399
|-1,10
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.716
|1,23
|BIST MADENCİLİK
|1.587
|1,46
|BIST HİZMETLER
|1.115
|-0,13
|BIST ELEKTRİK
|82
|-0,78
|BIST ULAŞTIRMA
|1.755
|-0,69
|BIST TURİZM
|368
|-1,33
|BIST TİCARET
|3.157
|-0,21
|BIST İLETİŞİM
|369
|0,28
|BIST SPOR
|1.077
|2,45
|BIST İNŞAAT
|1.532
|0,81
|BIST MALİ
|1.320
|-0,25
|BIST BANKA
|1.104
|-0,30
|BIST SİGORTA
|5.433
|0,17
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.194
|-5,05
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.238
|-0,05
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|571
|-0,58
|BIST TEKNOLOJİ
|1.909
|0,46
|BIST BİLİŞİM
|954
|1,29
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.052
|-0,54
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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