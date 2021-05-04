Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.4110,13BIST SINAİ2.6650,74BIST GIDA, İÇECEK2.049-0,08BIST TEKSTIL, DERİ1.0780,80BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.411
|0,13
|BIST SINAİ
|2.665
|0,74
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.049
|-0,08
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.078
|0,80
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.652
|2,95
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.108
|0,55
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.856
|-0,94
|BIST METAL ANA
|5.477
|3,02
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.687
|-1,01
|BIST MADENCİLİK
|1.586
|0,49
|BIST HİZMETLER
|1.125
|0,22
|BIST ELEKTRİK
|83
|0,72
|BIST ULAŞTIRMA
|1.760
|-1,61
|BIST TURİZM
|379
|-0,02
|BIST TİCARET
|3.206
|0,20
|BIST İLETİŞİM
|372
|0,76
|BIST SPOR
|1.053
|5,71
|BIST İNŞAAT
|1.532
|-0,74
|BIST MALİ
|1.333
|-0,32
|BIST BANKA
|1.115
|-0,53
|BIST SİGORTA
|5.454
|-0,37
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.268
|-4,75
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.249
|-0,06
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|581
|0,00
|BIST TEKNOLOJİ
|1.913
|-0,29
|BIST BİLİŞİM
|945
|-0,32
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.064
|-0,26
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500