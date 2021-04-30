Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.287-0,11BIST SINAİ2.6110,01BIST GIDA, İÇECEK2.020-0,38BIST TEKSTIL, DERİ1.046-0,22BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.287
|-0,11
|BIST SINAİ
|2.611
|0,01
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.020
|-0,38
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.046
|-0,22
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.522
|-0,53
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.051
|-0,39
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.787
|0,27
|BIST METAL ANA
|5.297
|-0,15
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.728
|0,01
|BIST MADENCİLİK
|1.551
|4,11
|BIST HİZMETLER
|1.105
|-0,42
|BIST ELEKTRİK
|80
|0,32
|BIST ULAŞTIRMA
|1.672
|1,28
|BIST TURİZM
|358
|2,35
|BIST TİCARET
|3.183
|-0,89
|BIST İLETİŞİM
|373
|-2,39
|BIST SPOR
|961
|0,78
|BIST İNŞAAT
|1.518
|1,71
|BIST MALİ
|1.311
|0,25
|BIST BANKA
|1.102
|0,09
|BIST SİGORTA
|5.487
|-0,15
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.466
|1,75
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.213
|0,55
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|572
|-0,39
|BIST TEKNOLOJİ
|1.886
|0,70
|BIST BİLİŞİM
|912
|0,27
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.065
|-0,30
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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