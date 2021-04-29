Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.3372,26BIST SINAİ2.6131,44BIST GIDA, İÇECEK2.0371,28BIST TEKSTIL, DERİ1.0431,51BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.337
|2,26
|BIST SINAİ
|2.613
|1,44
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.037
|1,28
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.043
|1,51
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.538
|2,35
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.053
|1,37
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.780
|1,75
|BIST METAL ANA
|5.289
|1,39
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.759
|1,37
|BIST MADENCİLİK
|1.498
|2,04
|BIST HİZMETLER
|1.113
|0,88
|BIST ELEKTRİK
|80
|-0,39
|BIST ULAŞTIRMA
|1.658
|0,14
|BIST TURİZM
|355
|0,95
|BIST TİCARET
|3.221
|0,74
|BIST İLETİŞİM
|384
|2,24
|BIST SPOR
|943
|-0,80
|BIST İNŞAAT
|1.498
|0,73
|BIST MALİ
|1.310
|1,58
|BIST BANKA
|1.104
|1,28
|BIST SİGORTA
|5.472
|0,13
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.420
|4,16
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.212
|2,06
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|572
|0,91
|BIST TEKNOLOJİ
|1.876
|1,28
|BIST BİLİŞİM
|907
|1,22
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.066
|-0,43
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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