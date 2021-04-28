Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.300-0,83BIST SINAİ2.595-0,42BIST GIDA, İÇECEK2.014-1,32BIST TEKSTIL, DERİ1.029-0,94BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.300
|-0,83
|BIST SINAİ
|2.595
|-0,42
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.014
|-1,32
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.029
|-0,94
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.512
|-1,39
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.024
|-0,50
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.748
|-0,72
|BIST METAL ANA
|5.351
|0,23
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.705
|-0,09
|BIST MADENCİLİK
|1.487
|-1,68
|BIST HİZMETLER
|1.104
|-0,52
|BIST ELEKTRİK
|81
|-1,30
|BIST ULAŞTIRMA
|1.636
|-0,16
|BIST TURİZM
|348
|1,39
|BIST TİCARET
|3.198
|-1,13
|BIST İLETİŞİM
|378
|0,50
|BIST SPOR
|942
|-1,22
|BIST İNŞAAT
|1.485
|-0,50
|BIST MALİ
|1.291
|0,41
|BIST BANKA
|1.096
|0,74
|BIST SİGORTA
|5.464
|-0,21
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.358
|2,36
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.183
|0,19
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|572
|0,56
|BIST TEKNOLOJİ
|1.859
|-1,77
|BIST BİLİŞİM
|895
|-0,51
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.086
|-0,58
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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