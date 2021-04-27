Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör EndeksleriSon FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.3312,39BIST SINAİ2.5981,25BIST GIDA, İÇECEK2.0243,69BIST TEKSTIL, DERİ1.0430,78BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.331
|2,39
|BIST SINAİ
|2.598
|1,25
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.024
|3,69
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.043
|0,78
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.536
|-0,15
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.033
|1,72
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.768
|0,00
|BIST METAL ANA
|5.322
|-0,04
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.692
|1,80
|BIST MADENCİLİK
|1.498
|0,30
|BIST HİZMETLER
|1.117
|1,62
|BIST ELEKTRİK
|83
|0,28
|BIST ULAŞTIRMA
|1.668
|2,87
|BIST TURİZM
|344
|6,00
|BIST TİCARET
|3.259
|2,01
|BIST İLETİŞİM
|377
|0,96
|BIST SPOR
|956
|-0,86
|BIST İNŞAAT
|1.512
|0,10
|BIST MALİ
|1.290
|1,07
|BIST BANKA
|1.092
|-0,17
|BIST SİGORTA
|5.434
|1,15
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.327
|5,00
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.185
|1,76
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|571
|1,09
|BIST TEKNOLOJİ
|1.885
|2,83
|BIST BİLİŞİM
|900
|0,96
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.093
|-1,54
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
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