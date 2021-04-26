Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.1493,78BIST SINAİ2.5322,25BIST GIDA, İÇECEK1.9341,44BIST TEKSTIL, DERİ1.0284,02BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.149
|3,78
|BIST SINAİ
|2.532
|2,25
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.934
|1,44
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.028
|4,02
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.520
|2,55
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.972
|1,21
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.752
|2,24
|BIST METAL ANA
|5.183
|3,51
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.614
|2,35
|BIST MADENCİLİK
|1.481
|0,40
|BIST HİZMETLER
|1.097
|1,38
|BIST ELEKTRİK
|83
|1,81
|BIST ULAŞTIRMA
|1.592
|3,39
|BIST TURİZM
|322
|7,88
|BIST TİCARET
|3.196
|0,91
|BIST İLETİŞİM
|373
|1,20
|BIST SPOR
|985
|-5,68
|BIST İNŞAAT
|1.500
|2,43
|BIST MALİ
|1.270
|1,38
|BIST BANKA
|1.091
|0,44
|BIST SİGORTA
|5.386
|0,48
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.257
|5,43
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.159
|1,87
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|560
|2,23
|BIST TEKNOLOJİ
|1.822
|1,49
|BIST BİLİŞİM
|882
|2,24
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.098
|3,36
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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