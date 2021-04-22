Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ3.9441,42BIST SINAİ2.4611,05BIST GIDA, İÇECEK1.8730,16BIST TEKSTIL, DERİ9711,59BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|3.944
|1,42
|BIST SINAİ
|2.461
|1,05
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.873
|0,16
|BIST TEKSTIL, DERİ
|971
|1,59
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.455
|0,62
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.942
|0,81
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.696
|0,82
|BIST METAL ANA
|4.989
|1,08
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.523
|1,34
|BIST MADENCİLİK
|1.462
|2,45
|BIST HİZMETLER
|1.073
|0,52
|BIST ELEKTRİK
|80
|0,68
|BIST ULAŞTIRMA
|1.511
|1,28
|BIST TURİZM
|287
|3,01
|BIST TİCARET
|3.157
|0,73
|BIST İLETİŞİM
|366
|1,03
|BIST SPOR
|1.041
|-4,74
|BIST İNŞAAT
|1.462
|-0,64
|BIST MALİ
|1.247
|0,36
|BIST BANKA
|1.085
|0,70
|BIST SİGORTA
|5.315
|-0,02
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.176
|4,86
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.132
|0,12
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|543
|-0,38
|BIST TEKNOLOJİ
|1.780
|0,70
|BIST BİLİŞİM
|850
|1,43
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.048
|1,95
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500