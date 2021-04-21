Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ3.939-3,04BIST SINAİ2.475-1,99BIST GIDA, İÇECEK1.894-2,36BIST TEKSTIL, DERİ991-2,88BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|3.939
|-3,04
|BIST SINAİ
|2.475
|-1,99
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.894
|-2,36
|BIST TEKSTIL, DERİ
|991
|-2,88
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.477
|-4,29
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.945
|-1,46
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.700
|-2,69
|BIST METAL ANA
|5.040
|-1,09
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.534
|-3,00
|BIST MADENCİLİK
|1.460
|-1,51
|BIST HİZMETLER
|1.085
|-0,63
|BIST ELEKTRİK
|81
|-3,06
|BIST ULAŞTIRMA
|1.531
|-0,48
|BIST TURİZM
|283
|-3,53
|BIST TİCARET
|3.193
|0,26
|BIST İLETİŞİM
|363
|-0,94
|BIST SPOR
|1.092
|0,38
|BIST İNŞAAT
|1.514
|-1,08
|BIST MALİ
|1.254
|-2,14
|BIST BANKA
|1.077
|-1,48
|BIST SİGORTA
|5.330
|-3,04
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.152
|-4,67
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.145
|-2,39
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|555
|-2,75
|BIST TEKNOLOJİ
|1.798
|-1,41
|BIST BİLİŞİM
|863
|-0,50
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.045
|-1,76
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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