Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.077-4,61BIST SINAİ2.526-1,36BIST GIDA, İÇECEK1.931-1,57BIST TEKSTIL, DERİ1.027-2,37BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.077
|-4,61
|BIST SINAİ
|2.526
|-1,36
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.931
|-1,57
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.027
|-2,37
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.553
|-3,19
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.985
|-1,68
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.727
|-3,44
|BIST METAL ANA
|5.062
|-1,43
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.665
|0,16
|BIST MADENCİLİK
|1.497
|-1,52
|BIST HİZMETLER
|1.100
|-1,90
|BIST ELEKTRİK
|84
|-3,14
|BIST ULAŞTIRMA
|1.561
|-2,75
|BIST TURİZM
|295
|-3,97
|BIST TİCARET
|3.205
|-1,98
|BIST İLETİŞİM
|369
|-0,27
|BIST SPOR
|1.084
|-3,98
|BIST İNŞAAT
|1.560
|-1,77
|BIST MALİ
|1.283
|-0,36
|BIST BANKA
|1.096
|1,22
|BIST SİGORTA
|5.477
|-0,01
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.252
|-3,00
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.174
|-0,85
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|568
|-2,71
|BIST TEKNOLOJİ
|1.829
|-1,67
|BIST BİLİŞİM
|875
|-2,82
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.055
|-0,21
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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