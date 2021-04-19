Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.410-2,47BIST SINAİ2.595-1,09BIST GIDA, İÇECEK1.974-1,38BIST TEKSTIL, DERİ1.069-2,44BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.410
|-2,47
|BIST SINAİ
|2.595
|-1,09
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.974
|-1,38
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.069
|-2,44
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.655
|-2,11
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.044
|0,34
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.829
|-2,18
|BIST METAL ANA
|5.175
|-0,73
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.710
|-2,69
|BIST MADENCİLİK
|1.569
|0,45
|BIST HİZMETLER
|1.133
|-1,00
|BIST ELEKTRİK
|90
|-1,45
|BIST ULAŞTIRMA
|1.619
|-0,19
|BIST TURİZM
|317
|-3,57
|BIST TİCARET
|3.301
|-1,51
|BIST İLETİŞİM
|374
|-0,21
|BIST SPOR
|1.133
|1,28
|BIST İNŞAAT
|1.578
|-2,37
|BIST MALİ
|1.307
|-1,59
|BIST BANKA
|1.097
|-1,91
|BIST SİGORTA
|5.515
|-1,92
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.291
|1,48
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.202
|-1,36
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|596
|-1,61
|BIST TEKNOLOJİ
|1.891
|-1,71
|BIST BİLİŞİM
|924
|-2,43
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.078
|-0,42
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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