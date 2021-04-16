Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.554-1,29BIST SINAİ2.6170,12BIST GIDA, İÇECEK1.994-0,52BIST TEKSTIL, DERİ1.0961,41BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.554
|-1,29
|BIST SINAİ
|2.617
|0,12
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.994
|-0,52
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.096
|1,41
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.693
|-0,19
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.053
|0,22
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.867
|0,46
|BIST METAL ANA
|5.109
|-1,16
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.830
|1,38
|BIST MADENCİLİK
|1.578
|1,18
|BIST HİZMETLER
|1.149
|0,39
|BIST ELEKTRİK
|92
|-0,41
|BIST ULAŞTIRMA
|1.653
|-0,26
|BIST TURİZM
|332
|0,02
|BIST TİCARET
|3.366
|0,32
|BIST İLETİŞİM
|374
|0,19
|BIST SPOR
|1.142
|2,23
|BIST İNŞAAT
|1.596
|3,04
|BIST MALİ
|1.332
|-0,37
|BIST BANKA
|1.122
|-1,00
|BIST SİGORTA
|5.642
|0,76
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.300
|-1,52
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.226
|0,16
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|600
|-0,75
|BIST TEKNOLOJİ
|1.927
|0,39
|BIST BİLİŞİM
|948
|0,13
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.088
|0,03
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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