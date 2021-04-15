Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.6930,08BIST SINAİ2.6340,15BIST GIDA, İÇECEK2.003-0,70BIST TEKSTIL, DERİ1.087-1,98BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.693
|0,08
|BIST SINAİ
|2.634
|0,15
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.003
|-0,70
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.087
|-1,98
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.720
|-1,58
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.073
|0,40
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.881
|0,33
|BIST METAL ANA
|5.210
|3,47
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.810
|-2,31
|BIST MADENCİLİK
|1.558
|-2,21
|BIST HİZMETLER
|1.145
|-0,44
|BIST ELEKTRİK
|93
|-0,47
|BIST ULAŞTIRMA
|1.681
|0,11
|BIST TURİZM
|334
|-2,24
|BIST TİCARET
|3.354
|-0,39
|BIST İLETİŞİM
|371
|0,07
|BIST SPOR
|1.081
|-5,29
|BIST İNŞAAT
|1.538
|-0,37
|BIST MALİ
|1.352
|1,29
|BIST BANKA
|1.152
|4,02
|BIST SİGORTA
|5.567
|0,42
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.326
|-1,46
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.234
|-0,42
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|613
|0,58
|BIST TEKNOLOJİ
|1.932
|-0,72
|BIST BİLİŞİM
|955
|-0,85
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.103
|0,10
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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