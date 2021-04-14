Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.7671,30BIST SINAİ2.6141,60BIST GIDA, İÇECEK2.019-0,43BIST TEKSTIL, DERİ1.1092,91BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.767
|1,30
|BIST SINAİ
|2.614
|1,60
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.019
|-0,43
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.109
|2,91
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.752
|3,71
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.065
|3,00
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.843
|3,00
|BIST METAL ANA
|4.955
|0,78
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.894
|1,19
|BIST MADENCİLİK
|1.567
|2,04
|BIST HİZMETLER
|1.155
|1,02
|BIST ELEKTRİK
|94
|2,71
|BIST ULAŞTIRMA
|1.692
|1,50
|BIST TURİZM
|342
|4,75
|BIST TİCARET
|3.381
|0,57
|BIST İLETİŞİM
|372
|1,96
|BIST SPOR
|1.160
|-5,57
|BIST İNŞAAT
|1.552
|0,34
|BIST MALİ
|1.325
|2,41
|BIST BANKA
|1.100
|2,90
|BIST SİGORTA
|5.534
|1,56
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.335
|3,93
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.230
|1,92
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|602
|3,01
|BIST TEKNOLOJİ
|1.951
|2,14
|BIST BİLİŞİM
|967
|2,14
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.090
|1,54
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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